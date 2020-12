Tg Ambiente, edizione del 1 dicembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) Una vera e propria ‘major green’. Nel nuovo piano strategico Enel prevede di mobilitare investimenti per 190 miliardi nel periodo 2021-2030, promuovendo la decarbonizzazione, l’elettrificazione dei consumi e le piattaforme per creare valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder, oltre redditività di medio e lungo periodo. Per il 2021-2023 Enel prevede di investire direttamente circa 40 miliardi. Un piano che indica una direzione per i prossimi dieci anni, dice l’ad Francesco Starace. 70 miliardi sono destinati alle Rinnovabili, per disporre di circa 120 GigaWatt di capacità ‘green’ installata nel 2030, pari a 2,7 volte l’attuale di circa 45 GW. Nella ‘vision’ al 2030 le emissioni Enel saranno ridotte dell’80%. – SNAM INVESTE 7,4 MLD AL 2024, CARBON NEUTRAL A 2040 Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) Una vera e propria ‘major green’. Nel nuovo piano strategico Enel prevede di mobilitare investimenti per 190 miliardi nel periodo 2021-2030, promuovendo la decarbonizzazione, l’elettrificazione dei consumi e le piattaforme per creare valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder, oltre redditività di medio e lungo periodo. Per il 2021-2023 Enel prevede di investire direttamente circa 40 miliardi. Un piano che indica una direzione per i prossimi dieci anni, dice l’ad Francesco Starace. 70 miliardi sono destinati alle Rinnovabili, per disporre di circa 120 GigaWatt di capacità ‘green’ installata nel 2030, pari a 2,7 volte l’attuale di circa 45 GW. Nella ‘vision’ al 2030 le emissioni Enel saranno ridotte dell’80%. – SNAM INVESTE 7,4 MLD AL 2024, CARBON NEUTRAL A 2040

