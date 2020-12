Napoli: madre positiva al covid partorisce in casa, la bimba muore (Di martedì 1 dicembre 2020) È stato aperto dalla Procura di Napoli un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo per la morte di una neonata nata prematuramente all’interno di un’abitazione del Borgo di Sant’Antonio, nel capoluogo partenopeo. La madre è positiva al covid. Lo rendono noto fonti di stampa. È stato disposto il sequestro della salma e della cartella clinica. Il marito ha presentato una denuncia al commissariato Arenella della città. Nella denuncia ha dichiarato che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto mezz’ora dopo la sua chiamata e senza le opportune attrezzature (come l’incubatrice). A parere dell’uomo, la figlia poteva essere salvata. “Non avevano neanche le forbici” racconta. Una versione, invece, respinta dal responsabile del servizio 118 di Napoli, che ha sottolineato la necessità per i ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) È stato aperto dalla Procura diun fascicolo contro ignoti per omicidio colposo per la morte di una neonata nata prematuramente all’interno di un’abitazione del Borgo di Sant’Antonio, nel capoluogo partenopeo. Laal. Lo rendono noto fonti di stampa. È stato disposto il sequestro della salma e della cartella clinica. Il marito ha presentato una denuncia al commissariato Arenella della città. Nella denuncia ha dichiarato che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto mezz’ora dopo la sua chiamata e senza le opportune attrezzature (come l’incubatrice). A parere dell’uomo, la figlia poteva essere salvata. “Non avevano neanche le forbici” racconta. Una versione, invece, respinta dal responsabile del servizio 118 di, che ha sottolineato la necessità per i ...

