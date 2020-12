Milan Celtic, tifosi scozzesi in rivolta e calciatori impauriti: la situazione (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Celtic non sta attraversando un grandissimo momento. I tifosi sono in rivolta e tra due giorni c’è il Milan In casa Celtic si stanno vivendo giorni di tensione. Dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa di Lega scozzese per mano del Ross County, i tifosi dei biancoverdi hanno dato il via alle proteste appostandosi all’esterno del Celtic Park. Come riportato da Sky Sport UK, il pullman della squadra è stato scortato dalla polizia mentre una folla inferocita lanciava petardi e si scontrava con le forze dell’ordine. Momenti che il club descrive come spaventosi e orribili, con diversi calciatori che sarebbero rimasti scossi dagli avvenimenti. Il tutto a pochi giorni dalla partita di Europa League contro il Milan. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilnon sta attraversando un grandissimo momento. Isono ine tra due giorni c’è ilIn casasi stanno vivendo giorni di tensione. Dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa di Lega scozzese per mano del Ross County, idei biancoverdi hanno dato il via alle proteste appostandosi all’esterno delPark. Come riportato da Sky Sport UK, il pullman della squadra è stato scortato dalla polizia mentre una folla inferocita lanciava petardi e si scontrava con le forze dell’ordine. Momenti che il club descrive come spaventosi e orribili, con diversiche sarebbero rimasti scossi dagli avvenimenti. Il tutto a pochi giorni dalla partita di Europa League contro il. Leggi su ...

