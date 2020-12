Maradona, replica choc di Ferlaino a Cabrini: 'Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio' (Di martedì 1 dicembre 2020) Le scuse di Antonio Cabrini sembravano aver messo la parola fine ad una brutta pagina e a un'uscita a dir poco infelice ("Se Maradona fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto"). A riaprire la ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 dicembre 2020) Le scuse di Antoniosembravano aver messo la parola fine ad una brutta pagina e a un'uscita a dir poco infelice ("Sefosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto"). A riaprire la ...

MarcoFerrara_Fr : RT @repubblica: Maradona, replica shock di Ferlaino a Cabrini: 'Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio' - zazoomblog : Maradona replica sconcertante di Ferlaino a Cabrini: Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio - #Maradona… - GrifoRampante : Maradona, replica shock di Ferlaino a Cabrini: 'Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio' - PaoloRecepit1 : Figuracce&figurine ??-Infelice uscita di Cabrini su Maradona&Juve. Brutta replica di Ferlajno su Napoli&Pessotto.(S… - SaviRoberto : Maradona, replica shock di Ferlaino a Cabrini: 'Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio' -