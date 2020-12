Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa: benessere sessuale a rischio (Di martedì 1 dicembre 2020) La Medicina di genere è al centro dell`XI Congresso IG-IBD in corso online in questa settimana. Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali - MICI (o IBD - Inflammatory Bowel Diseases secondo l`acronimo anglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell`intestino e si distinguono in Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa. Le MICI, infatti, riguardano soprattutto la popolazione giovanile, con un picco d`esordio generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 40 anni, con un 20% di casi addirittura già in età pediatrica. Intervengono dunque nei momenti di costruzione della persona sotto il profilo fisico, psichico e macrosociale, condizionando ogni ambiente, dalla scuola al lavoro, senza dimenticare il ruolo sociale e la vita familiare che ciascun individuo costruisce nei suoi anni giovanili. Per la donna, inoltre, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 dicembre 2020) La Medicina di genere è al centro dell`XI Congresso IG-IBD in corso online in questa settimana. Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali - MICI (o IBD - Inflammatory Bowel Diseases secondo l`acronimo anglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell`intestino e si distinguono indi. Le MICI, infatti, riguardano soprattutto la popolazione giovanile, con un picco d`esordio generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 40 anni, con un 20% di casi addirittura già in età pediatrica. Intervengono dunque nei momenti di costruzione della persona sotto il profilo fisico, psichico e macrosociale, condizionando ogni ambiente, dalla scuola al lavoro, senza dimenticare il ruolo sociale e la vita familiare che ciascun individuo costruisce nei suoi anni giovanili. Per la donna, inoltre, ...

