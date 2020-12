Lazio, Peruzzi segue l’allenamento. C’è Milinkovic-Savic (Di martedì 1 dicembre 2020) La Lazio si è ritorvata a Formello per l’ultimo allenamento prima del Borussia Dortmund. Sul campo, si è visto anche Peruzzi Inzaghi studia l’undici anti Borussia Dortmund. A Formello è andata in scena la rifinitura, tra i tanti dubbi da sciogliere. Il primo riguarda sicuramente la porta: Reina non è una seconda linea e, grazie alle ultime uscite stagionali, sta incalzando e non poco il ruolo di titolare di Strakosha. LEGGI LA PROBABILE FORMAZIONE COMPLETA SU Lazio NEWS 24 Ballottaggio anche in difesa: questa mattina è stato provato prima il terzetto composto da Acerbi, Hoedt e Patric; poi Luiz Felipe ha preso il posto dello spagnolo. Reduce da un problema alla caviglia, Inzaghi dovrà valutare le condizioni del brasiliano e capire se rischiarlo già nella gara di domani o aspettare la prossima di campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Lasi è ritorvata a Formello per l’ultimo allenamento prima del Borussia Dortmund. Sul campo, si è visto ancheInzaghi studia l’undici anti Borussia Dortmund. A Formello è andata in scena la rifinitura, tra i tanti dubbi da sciogliere. Il primo riguarda sicuramente la porta: Reina non è una seconda linea e, grazie alle ultime uscite stagionali, sta incalzando e non poco il ruolo di titolare di Strakosha. LEGGI LA PROBABILE FORMAZIONE COMPLETA SUNEWS 24 Ballottaggio anche in difesa: questa mattina è stato provato prima il terzetto composto da Acerbi, Hoedt e Patric; poi Luiz Felipe ha preso il posto dello spagnolo. Reduce da un problema alla caviglia, Inzaghi dovrà valutare le condizioni del brasiliano e capire se rischiarlo già nella gara di domani o aspettare la prossima di campionato. Leggi su Calcionews24.com

