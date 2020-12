Incontro Governo-Regioni | confermate le restrizioni fino al 15 gennaio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) La conferma delle misure restrittive anche per il periodo delle feste arriva dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza: “Allentamenti delle misure potranno essere decisi a partire dal 15. Ma solo sulla capacità di tenuta durante le vacanza di Natale.” Anche le dichiarazioni del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, sempre durante la conferenza con le, non lasciano spazio ad interpretazioni. Nel prossimo Dpcm previsto per il 4 dicembre infatti verrà sicuramente confermato il coprifuoco alle 22 su tutto il territorio nazionale, cosi come la chiusura dei bar e ristoranti alle 18. Brutte notizie anche per gli sportivi, con palestre, piscine e piste da sci che rimangono chiuse. A mettere la parola fine alle polemiche di questi giorni è lo stesso ministro Speranza: “Il tema non è la pista da ...