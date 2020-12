Il gioco: un aiuto per socializzare e per la creatività (Di martedì 1 dicembre 2020) Per Winnicott, nello studio dei fenomeni transizionali, il gioco implica fiducia e appartiene ad uno spazio potenziale.Il bambino deve essere libero nella sua creatività. Il giocare è simile a un’esperienza culturale localizzato nello spazio potenziale tra la madre e il bambino e questo permette il contatto con il proprio Sé. Che valore ha la creatività Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) Per Winnicott, nello studio dei fenomeni transizionali, ilimplica fiducia e appartiene ad uno spazio potenziale.Il bambino deve essere libero nella sua. Il giocare è simile a un’esperienza culturale localizzato nello spazio potenziale tra la madre e il bambino e questo permette il contatto con il proprio Sé. Che valore ha la

periodicodaily : Il gioco: un aiuto per socializzare e per la creatività - MoliPietro : Il gioco: un aiuto per socializzare e per la creatività - rachexrunaway : @DIORVMALIK gioco a pallavolo e ho fatto una partita li pure io JDBBSJZ AIUTO AJAHAHAHAH - etenrnally : TAEMIN SI ESIBISCE AI MAMA MA COSA CAZZO STA SUCCEDENDO QUEST’ANNO FERMATE IL GIOCO NON CI POSSO CREDERE SI ESIBIS… - TommyBrain : StateOfMind:Dipendenza da gioco d’azzardo: un aiuto dai racconti dei pazienti – Comunicato Stampa -

Ultime Notizie dalla rete : gioco aiuto HTTP/1.1 Server Too Busy