Guillermo Mariotto si confessa: “Ho rischiato grosso quella volta” (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Guillermo Mariotto ha fatto una confessione che in pochi si sarebbero aspettati. Ma che cosa ha detto? Le sue parole sono delicate. Guillermo Mariotto è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Va detto cmq che da anni l’uomo interpreta il ruolo di giudice della trasmissione targata Rai e condotta da Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto una confessione che in pochi si sarebbero aspettati. Ma che cosa ha detto? Le sue parole sono delicate.è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Va detto cmq che da anni l’uomo interpreta il ruolo di giudice della trasmissione targata Rai e condotta da

zazoomblog : Guillermo Mariotto rivela: “Ho rischiato la vita” - #Guillermo #Mariotto #rivela: - Capobianco2005C : RT @CdGherardesca: Costanzo disse una grande verità: 'la televisione è saper prendere palate di merda in faccia tutti i giorni'. Credo di a… - rosselladiaco : 'Cattivo esempio sulle mascherine'. Il Cts processa Mariotto e la Rai - Il Tempo - pasdran : RT @tempoweb: Gli scienziati contro la protezione in plexiglas usata dal giudice: 'Non serve a nulla, si lancia un messaggio sbagliato' #ct… - tempoweb : Gli scienziati contro la protezione in plexiglas usata dal giudice: 'Non serve a nulla, si lancia un messaggio sbag… -