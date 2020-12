Grande Fratello Vip, lacrime nella notte: crollo emotivo inaspettato (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nelle scorse ore è avvenuto un vero e proprio crollo emotivo per una concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo. Grande difficoltà nella notte nella casa del Grande Fratello vip per una concorrente. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show, come sempre in prima serata su Canale 5. Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Nelle scorse ore è avvenuto un vero e proprioper una concorrente delVip. Ecco cosa è successo.difficoltàcasa delvip per una concorrente. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show, come sempre in prima serata su Canale 5.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - fuckgheb : Nel 2020 ancora guardate il grande fratello Cristo ma come siete messi? - vogliadiniente : Come mai proprio ieri sera non sono stati letti i tweet? Forse perché il 98% era contro Elisabetta e contro il Gra… -