Grande Fratello Vip 5 l'eliminato di lunedì 30 novembre è Enock con solo il 5% (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 lunedì 30 novembre eliminato Enock (video) Selvaggia, Enock, Andrea, Dayane, Elisabetta, Francesco e Rosalinda erano i nominati che il pubblico per tutta la settimana ha televotato e a lasciare il Grande Fratello Vip lunedì 30 novembre è stato Enock il Fratello di Balotelli. In pochi hanno scelto di salvarlo, solo il 5% di chi ha votato, per gli altri Dayane 22%, Francesco 20%, Rosalinda 18%, Elisabetta 17%, Selvaggia 10%, Andrea 8%. Ecco il momento in cui Enock ha saputo di essere l'eliminato di puntata.

