Germania: Treviri, saliti a 5 i morti (Di martedì 1 dicembre 2020) Berlino, 1 dic. (Adnkronos) – Sono salite a cinque le vittime di oggi a Treviri, dove un uomo alla guida di un Suv si è schiantato deliberatamente sulla folla. Lo ha reso noto su Twitter la polizia della città tedesca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

