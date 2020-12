F2, Oscar Piastri ufficializzato in Prema (Di martedì 1 dicembre 2020) La notizia è di poco fa: Oscar Piastri, neo-campione della F3, apparirà nella categoria cadetta nuovamente sul sedile del team italiano Prema al fianco di Robert Shwartzman. Oscar Piastri confermato in Prema Il giovane pilota australiano Oscar Piastri è stato annunciato poco fa come nuovo pilota di Prema per la prossima stagione di F2, andando a sostituire così Mick Schumacher. Il figlio del Kaiser, infatti, sembrerebbe ormai con entrambi i piedi in F1, lasciando così il posto libero accanto a Shwartzman. Il russo sembrerebbe proseguire la sua carriera nella categoria cadetta proprio con il team italiano, dati anche i buoni risultati ottenuti nonostante sia stato solo il suo primo anno. Oscar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) La notizia è di poco fa:, neo-campione della F3, apparirà nella categoria cadetta nuovamente sul sedile del team italianoal fianco di Robert Shwartzman.confermato inIl giovane pilota australianoè stato annunciato poco fa come nuovo pilota diper la prossima stagione di F2, andando a sostituire così Mick Schumacher. Il figlio del Kaiser, infatti, sembrerebbe ormai con entrambi i piedi in F1, lasciando così il posto libero accanto a Shwartzman. Il russo sembrerebbe proseguire la sua carriera nella categoria cadetta proprio con il team italiano, dati anche i buoni risultati ottenuti nonostante sia stato solo il suo primo anno....

Il campione 2020 della Formula 3 farà il salto di categoria il prossimo anno restando sempre legato al team Prema. Al suo fianco dovrebbe trovare Robert Shwartzman.

