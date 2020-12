Europarlamento a luci rosse: in pieno allarme Covid la polizia scopre un’orgia con un deputato (Di martedì 1 dicembre 2020) Scandalo a luci rosse a Bruxelles. Venerdì sera, secondo quanto ha riportato la Dernière Heure, la polizia ha fatto irruzione al primo piano di un bar in Rue des Pierres, a due passi dalla Grand Place, nel centro della capitale belga, dove era in corso quella che una fonte ha descritto al quotidiano belga come una “gang bang”. Niente di illegale, se si svolge tra adulti consenzienti, ma a Bruxelles i bar sono chiusi e gli assembramenti sono vietati, a causa della pandemia di Covid-19. Tra i presenti, che sarebbero stati 25, “principalmente uomini”, ci sarebbe stato anche un eurodeputato, che, alla vista degli agenti, avrebbe tentato la fuga, approfittando di una grondaia. L’europarlamentare si sarebbe ferito nel tentativo di fuggire. Non è la prima volta che l’Europarlamento finisce in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Scandalo aa Bruxelles. Venerdì sera, secondo quanto ha riportato la Dernière Heure, laha fatto irruzione al primo piano di un bar in Rue des Pierres, a due passi dalla Grand Place, nel centro della capitale belga, dove era in corso quella che una fonte ha descritto al quotidiano belga come una “gang bang”. Niente di illegale, se si svolge tra adulti consenzienti, ma a Bruxelles i bar sono chiusi e gli assembramenti sono vietati, a causa della pandemia di-19. Tra i presenti, che sarebbero stati 25, “principalmente uomini”, ci sarebbe stato anche un euro, che, alla vista degli agenti, avrebbe tentato la fuga, approfittando di una grondaia. L’europarlamentare si sarebbe ferito nel tentativo di fuggire. Non è la prima volta che l’finisce in ...

ivana1957 : RT @SecolodItalia1: Europarlamento a luci rosse: in pieno allarme Covid la polizia scopre un’orgia con un deputato - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Europarlamento a luci rosse: in pieno allarme Covid la polizia scopre un’orgia con un deputato - Faniuzza1 : RT @SecolodItalia1: Europarlamento a luci rosse: in pieno allarme Covid la polizia scopre un’orgia con un deputato - tuscolo : RT @SecolodItalia1: Europarlamento a luci rosse: in pieno allarme Covid la polizia scopre un’orgia con un deputato - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Europarlamento a luci rosse: in pieno allarme Covid la polizia scopre un’orgia con un deputato -