Decreto ristori quater firmato da Mattarella (Di martedì 1 dicembre 2020) E' di 5,3 miliardi il nuovo fondo 'cancella-tasse' per consentire l'esonero parziale o totale alla ripresa dei versamenti in primavera. E' quanto si legge nel testo finale del Decreto ristori quater, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e firmato dal Presidente Mattarella Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020) E' di 5,3 miliardi il nuovo fondo 'cancella-tasse' per consentire l'esonero parziale o totale alla ripresa dei versamenti in primavera. E' quanto si legge nel testo finale del, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato edal Presidente

matteosalvinimi : #Salvini: L'ho detto anche al presidente Mattarella: come si fa ad arrivare a fare un QUARTO Decreto ristori? Si na… - matteograndi : DECRETO RISTORI QUATER: LE SCADENZE PER GLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP PREVISTE PER IL 30 NOVEMBRE SONO PROROGATE A… - borghi_claudio : @nucciogatto Si è vero, ho controllato. Incredibilmente pare non ci sia nemmeno nel nuovo elenco previsto per il de… - Fra7714 : @AzzurraBarbuto Fino a quando saremo in mano a persone che avranno lo stipendio garantito per legge sarà così. Dovr… - Ordine_CDL_NA : RT @FondazioneStudi: Le istruzioni @INPS_it sulle indennità #covid mille euro ?? A chi spetta ? e le procedure da seguire ?? -