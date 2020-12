Configurazione iPhone e impostazioni iOS per ottenere il massimo

Leggi su navigaweb

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sui vecchinon dovevamo fare davvero nulla e potevamo subito utilizzarli in ogni sua funzionalità senza doversi preoccupare di configurazioni per ottimizzare la durata della batteria, per avere le migliori prestazioni e per avere uno smartphone che si autogestisca le sue risorse. Nel corso degli anni Apple ha aggiunto sempre più funzionalità in iOS, ma che spesso richiedono unainiziale in modo da attivare lepiù utili e disattivare quelle meno utilizzate. Queste configurazioni per l'possono essere utilizzare sia su un telefono nuovo (persubito ilda iOS) sia sugliin cui vogliamo ricominciare da capo, dopo un reset del cellulare, così da sbarazzarsi di tutte le inutilità che hanno riempito il cellulare ...