Boscaglia | “Bilancio positivo | continuiamo così Peretti a disposizione | tutto su Palazzi-Somma-Corrado”

Leggi su mediagol

(Di martedì 1 dicembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Viterbese, valida per il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 1° novembre. Il match, è in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera".Di seguito, le sue dichiarazioni."Il bilancio delle ultime gare è moltoe a dirlo sono le prestazioni e la classifica. Le difficoltà magari ci hanno compattato ancora di più. Non è finito nulla però, domani giocheremo contro la Viterbese e poi ci sarà una gara ostica a Foggia. Non dobbiamo esaltarci più di tanto come non ci siamo abbattuti nei momenti negativi. Dobbiamo continuareperché altrimenti significherebbe gettare al ventoquello fatto fin qui. Devo ...