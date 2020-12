Borussia Moenchengladbach-Inter oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Prima vera partita da dentro o fuori della stagione per l’Inter, che si appresta ad affrontare questa sera in trasferta il Borussia Moenchengladbach nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio maschile. I nerazzurri di Antonio Conte sono ultimi in classifica nel gruppo B (a due turni dal termine) a quota 2 punti, mentre i padroni di casa tedeschi guidano il raggruppamento con 8 punti totali. La compagine lombarda è quindi costretta a vincere stasera per continuare a sperare nella qualificazione fino all’ultima giornata, in cui comunque vada non sarà padrona del proprio destino. La sfida tra Borussia Moenchengladbach e Inter, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions, comincerà questa sera alle ore 21.00 sul terreno di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Prima vera partita da dentro o fuori della stagione per l’, che si appresta ad affrontare questa sera in trasferta ilnella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio maschile. I nerazzurri di Antonio Conte sono ultimi in classifica nel gruppo B (a due turni dal termine) a quota 2 punti, mentre i padroni di casa tedeschi guidano il raggruppamento con 8 punti totali. La compagine lombarda è quindi costretta a vincere stasera per continuare a sperare nella qualificazione fino all’ultima giornata, in cui comunque vada non sarà padrona del proprio destino. La sfida tra, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions, comincerà questa sera alle ore 21.00 sul terreno di ...

