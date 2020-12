Borsa Milano prosegue positiva con gli altri Eurolistini

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Tele) – Le borse europee e Piazza Affari proseguono positive, dopo la pausa della viglia, complici anche i dati positivi dei PMI di Cina ed Eurozona. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,197. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +117 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,61%. Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,95%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell’1,90%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,04%. Lieve aumento per laMilanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,40% a 22.150 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Intesa Sanpaolo (+2,81%), Atlantia (+2,65%), Tenaris (+2,10%) e Leonardo (+1,88%). Le peggiori ...