Atalanta-Midtjylland: tutto quello che c’è da sapere e le probabili formazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Scenderà in campo questa sera alle 21:00 l’Atalanta in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League contro il Midtjylland. Tanti gli indisponibili per Gian Piero Gasperini che, tra infortuni e contagi da Covid-19, è costretto a fare i conti con la fitta sfilza di impegni degli ultimi due mesi. Fondamentale portare a casa i tre punti per la Dea che, dopo il successo di mercoledì sul Liverpool, punta ora alla qualificazione agli ottavi di finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Atalanta-Midtjylland: per gli orobici vietato sbagliare. Le condizioni delle due squadre: come arrivano nerazzurri e avversari al match di stasera In occasione del match di andata, unico precedente tra Atalanta e Midtjylland, i neroazzurri si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Scenderà in campo questa sera alle 21:00 l’in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League contro il. Tanti gli indisponibili per Gian Piero Gasperini che, tra infortuni e contagi da Covid-19, è costretto a fare i conti con la fitta sfilza di impegni degli ultimi due mesi. Fondamentale portare a casa i tre punti per la Dea che, dopo il successo di mercoledì sul Liverpool, punta ora alla qualificazione agli ottavi di finale. Eccociò che c’è dasu: per gli orobici vietato sbagliare. Le condizioni delle due squadre: come arrivano nerazzurri e avversari al match di stasera In occasione del match di andata, unico precedente tra, i neroazzurri si ...

