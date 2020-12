Aids: Giornata mondiale alla lotta contro il virus dell’HIV (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Mtoday di oggi lo dedichiamo alla “Giornata mondiale alla lotta contro l‘Aids“, che si celebra il 1 dicembre. Istituita nel 1984 scaturì dal summit dei ministri della sanità di tutto il mondo, sui programmi per la prevenzione della malattia. L’ appuntamento ha lo scopo di tenere puntata l’attenzione sul problema. E’ fondamentale sensibilizzare e ricordare quanti, hanno perso la vita per aver contratto l’Aids. Identificata nel 1984, si contano ad oggi circa 35 milioni di morti nel mondo. Molti passi avanti nella prevenzione ed importanti progressi scientifici sono stati fatti. Oggi ci sono leggi che tutelano chi ha contratto l’Aids e strumenti che permettono di monitorare le condizioni dei pazienti. L’informazione e la prevenzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Mtoday di oggi lo dedichiamol‘“, che si celebra il 1 dicembre. Istituita nel 1984 scaturì dal summit dei ministri della sanità di tutto il mondo, sui programmi per la prevenzione della malattia. L’ appuntamento ha lo scopo di tenere puntata l’attenzione sul problema. E’ fondamentale sensibilizzare e ricordare quanti, hanno perso la vita per aver contratto l’. Identificata nel 1984, si contano ad oggi circa 35 milioni di morti nel mondo. Molti passi avanti nella prevenzione ed importanti progressi scientifici sono stati fatti. Oggi ci sono leggi che tutelano chi ha contratto l’e strumenti che permettono di monitorare le condizioni dei pazienti. L’informazione e la prevenzione ...

