Una Vita puntate spagnole: l’arresto per la morte di Felicia, c’entra Felipe (Di lunedì 30 novembre 2020) Le anticipazioni in Spagna annunciano un colpo di scena: l'amante di Felipe viene arrestata; ora l'avvocato si ritrova a dover nuovamente accettare l'aiuto di Genoveva L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 30 novembre 2020) Le anticipazioni in Spagna annunciano un colpo di scena: l'amante diviene arrestata; ora l'avvocato si ritrova a dover nuovamente accettare l'aiuto di Genoveva L'articolo proviene da Gossip e Tv.

