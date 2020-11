Tutino core ‘ngrato | Salernitana capolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) di Fabio Setta Più forte dell’emergenza, dei moduli ma soprattutto dell’avversario. Serviva una notte dae laha risposto alla grande. Vittoria a Cosenza e primo posto in solitaria con due punti di vantaggio su Lecce ed Empoli. Meglio di così alla vigilia era difficile immaginarlo. Castori è stato costretto dall’emergenza a cambiare. Inedita la difesa con gli esordi dal primo minuto di Bogdan e Mantovani, inedito anche il centrocampo con Anderson interno sinistro nel 3-5-2 disegnato dal tecnico granata. Al di là dei moduli, a differenza dei match giocati contro Spal e Cremonese, l’atteggiamento dellaè stato ottimo sin dai primi minuti. Giusto il tempo di reggere senza affanni l’avvio sprint dei silani, poi la squadra di Castori ha preso campo e convinzione, dimostrando di essere decisamente superiore ...

