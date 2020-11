Tina Cipollari nuova vita | Seconda Possibilità fuori Uomini e Donne (Di lunedì 30 novembre 2020) Tina Cipollari è pronta ad iniziare una nuova vita dopo la fine della sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, nei giorni scorsi, ha confessato la fine della sua relazione con l’imprenditore che sembrava invece essere ogni giorno più forte. Qualcosa infatti, sembra essere andato storto tanto che Tina Cipollari grazie a un post sul suo profilo Instagram ha annunciato direttamente a tutti i suoi fan la fine della storia. L’opinionista ha deciso e soprattutto chiedo ai giornalisti e a chi lavora nel mondo del gossip di non inventare finte storie d’amore e flirt con altri Uomini. Durante la giornata di ieri però, Tina Cipollari ha deciso di ripartire da zero pronta ... Leggi su giornal (Di lunedì 30 novembre 2020)è pronta ad iniziare unadopo la fine della sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara. L’opinionista diinfatti, nei giorni scorsi, ha confessato la fine della sua relazione con l’imprenditore che sembrava invece essere ogni giorno più forte. Qualcosa infatti, sembra essere andato storto tanto chegrazie a un post sul suo profilo Instagram ha annunciato direttamente a tutti i suoi fan la fine della storia. L’opinionista ha deciso e soprattutto chiedo ai giornalisti e a chi lavora nel mondo del gossip di non inventare finte storie d’amore e flirt con altri. Durante la giornata di ieri però,ha deciso di ripartire da zero pronta ...

MarcCeras : @ValeRnc Barbarella sta esagerando davvero. Non la sopporto. A questo punto meglio Tina Cipollari. Te l'ho detto ch… - junfallen : taehyun ? as tina cipollari - ragionevole a volte - non lo caga nessuno, ma è sempre tra i riflettori prove me wro… - Nomeutentee_ : @fallitoconlaK Tanto io ho un repertorio di reaction pic di tina cipollari che tu non puoi nemmeno immaginare - Teresa34013826 : RT @Daniela53115684: No Maria io esco???????? e fai bene cara Tina Cipollari..#CanYaman #OzgeGurel #MrWrong #PRODUAwards2020 - toro51071 : -