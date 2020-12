Tiger vendeva mascherine FFP2 non certificate: multa da 550 mila euro (Di lunedì 30 novembre 2020) In particolare, - si legge nel provvedimento Antitrust - le offerte commerciali pubblicate sul sito Tigershop.it 'contenevano claim relativi all'asserita capacità di prevenzione di tali prodotti ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) In particolare, - si legge nel provvedimento Antitrust - le offerte commerciali pubblicate sul sitoshop.it 'contenevano claim relativi all'asserita capacità di prevenzione di tali prodotti ...

Maxi-multa a Tiger Group s.r.l. per aver commercializzato in modo scorretto sul proprio sito web mascherine filtranti descritte come di classe FFP2 prive, fra l'altro, di ...

L'antitrust ha imposto a Tiger Group s.r.l. una multa da 550 mila euro per aver commercializzato in modo scorretto sul proprio sito web mascherine filtranti descritte come di classe FFP2 prive, fra l' ...

