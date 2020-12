Sci alpino, i promossi e bocciati di Lech. Pinturault e Vlhova domano i paralleli, Braathen e Kilde deludono (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si è gareggiato nel fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, ma il parallelo di Lech (Austria) non è certo lontano dato che si è disputato nelle giornata di giovedì e venerdì. L’unica prova in programma in questa stagione di questa gara non ha regalato grandissimi colpi di scena, piuttosto abbiamo assistito a conferme importanti, senza dimenticare diverse delusioni. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio chi ha salutato l’Austria con il sorriso, e chi no. promossi ALEXIS Pinturault: lascia Lech con la consapevolezza di avere concluso una gara perfetta: vince il parallelo battendo il suo grande rivale Henrik Kristoffersen e balza in testa anche alla classifica generale di Coppa del Mondo. Il francese fa suo l’unico parallelo della stagione e la corsa verso la Sfera di ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si è gareggiato nel fine settimana della Coppa del Mondo di sci2020-2021, ma il parallelo di(Austria) non è certo lontano dato che si è disputato nelle giornata di giovedì e venerdì. L’unica prova in programma in questa stagione di questa gara non ha regalato grandissimi colpi di scena, piuttosto abbiamo assistito a conferme importanti, senza dimenticare diverse delusioni. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio chi ha salutato l’Austria con il sorriso, e chi no.ALEXIS: lasciacon la consapevolezza di avere concluso una gara perfetta: vince il parallelo battendo il suo grande rivale Henrik Kristoffersen e balza in testa anche alla classifica generale di Coppa del Mondo. Il francese fa suo l’unico parallelo della stagione e la corsa verso la Sfera di ...

OA_Sport : #Sci alpino, i promossi e bocciati di Lech. #Pinturault e #Vlhova domano i paralleli, #Braathen e #Kilde deludono - OA_Sport : #Sci alpino, le velociste si preparano a Solda, i gigantisti invece sono di scena a Livigno - OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz e Santa Caterina 2020: programma, orari, tv. In calendario giganti e superG - OA_Sport : #Sci alpino: operazione riscatto per l’Italia dopo il parallelo di Lech #Brignone #Bassino #Goggia - VPierobon : RT @FisiTrentino: Monica Zanoner, Beatrice Sola e Gianmarco Paci in evidenza nelle prime gare Fis stagionali di sci alpino sulle Alpi https… -