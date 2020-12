Regione Puglia alla seconda emissione di Minibond per sostenere PMI pugliesi

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Laha appena concluso l’iter per ladi, che raggiungono così un valore di 52 milioni di euro peri piani di crescita delle imprese. Una netta accelerazione da parte della, che fra il 2012 ed il 2019, stando all’Osservatoriodel Politecnico di Milano, aveva utilizzato questo strumento solo nove volte, mentre da settembre 2019, graziesocietà regionale in houseSviluppo, ha già favorito l’di 14da parte di altrettante aziende. “Le impresestanno utilizzando iper accelerare i loro obiettivi di ...

MediocreditoC : ? Seconda emissione di #minibond @RegionePuglia. Sommata alla prima, genera un portafoglio totale di oltre 52 mili… - lillidamicis : IL TRAC è un Centro teatrale diffuso nato dalla sinergia tra le periferie della Regione Puglia, che si fonda su que… - Ilikepuglia : Regione Puglia emette nuovi minibond: 'Investimento complessivo di 52 milioni di euro' - BasicLifeSupp : Covid. Regione Puglia verso l’autorizzazione all’esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia - Trmtv : Regione Puglia, 52 milioni di euro dai minibond -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Puglia

ROMA Il vero duello andrà in scena questa mattina quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riunirà i governatori regionali in ...Il progetto di una associazione per difendere e far conoscere il Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo, diventa un video promozionale per quando si potrà ricominciare a camminare. E un docu ...