Piemonte, assembramenti extra causa shopping. Il governatore Cirio: “Comportamento inaccettabile” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il recente alleggerimento delle misure anti Covid, riassunte in un declassamento di diverse regioni che sono passate da zone rosse ad arancioni, e da arancioni a gialle, sia per un sensibile calo di contagi ma anche per consentire almeno parzialmente agli italiani di dedicarsi alla vita di tutti i giorni, anche in vista delle festività natalizie sempre più imminenti. “Situazione preoccupante” La situazione in Piemonte (ed in generale in gran parte delle regioni che sono state “rosse” fino a pochi giorni fa), sopratutto nel capoluogo Torino è considerabile a tutti gli effetti preoccupante, per via dei numerosi assembramenti, in gran parte dovuti allo shopping prenatalizio, visto che dal passaggio alla zona arancione molti abitanti della regione hanno interpretato l’alleggerimento della misura come una sorta di segnale. Anche il ... Leggi su giornal (Di lunedì 30 novembre 2020) Il recente alleggerimento delle misure anti Covid, riassunte in un declassamento di diverse regioni che sono passate da zone rosse ad arancioni, e da arancioni a gialle, sia per un sensibile calo di contagi ma anche per consentire almeno parzialmente agli italiani di dedicarsi alla vita di tutti i giorni, anche in vista delle festività natalizie sempre più imminenti. “Situazione preoccupante” La situazione in(ed in generale in gran parte delle regioni che sono state “rosse” fino a pochi giorni fa), sopratutto nel capoluogo Torino è considerabile a tutti gli effetti preoccupante, per via dei numerosi, in gran parte dovuti alloprenatalizio, visto che dal passaggio alla zona arancione molti abitanti della regione hanno interpretato l’alleggerimento della misura come una sorta di segnale. Anche il ...

SacchiGg : RT @RFeragalli: Il Presidente del Piemonte Cirio prima fa di tutto per riaprire tutti negozi e poi si lamenta per gli assembramenti e le co… - carloarbini51 : RT @RFeragalli: Il Presidente del Piemonte Cirio prima fa di tutto per riaprire tutti negozi e poi si lamenta per gli assembramenti e le co… - tisvampu : RT @RFeragalli: Il Presidente del Piemonte Cirio prima fa di tutto per riaprire tutti negozi e poi si lamenta per gli assembramenti e le co… - RFeragalli : Il Presidente del Piemonte Cirio prima fa di tutto per riaprire tutti negozi e poi si lamenta per gli assembramenti… - IlConte50919IT : #Cirio incazzato come una biscia per gli assembramenti di ieri, nel primo giorno di #zonaarancione del #Piemonte. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte assembramenti HTTP/1.1 Server Too Busy