Neve a quote impensabili e bombe d'acqua. Meteo, una settimana da incubo: le zone a rischio (Di lunedì 30 novembre 2020) Inizia una settimana da incubo, almeno per quel che riguarda il Meteo: ondata di freddo polare e Neve anche in pianura. Insomma, una settimana invernale in tutto e per tutto. Già da martedì, un nucleo di freddo polare in partenza dal Nord Europa colpirà prima le Alpi e poi il Mediterraneo. Martedì sono previste intense piogge sulle regioni tirreniche, prevista Neve sulle Alpi anche a quote collinari. Mercoledì, l'ingresso del vortice sull'Italia innescherà al Centro-Sud venti meridionali e al Nord Bora e Grecale. Una perturbazione che darà il là a una lunga fase di maltempo. Al Nord, la Neve nei giorni successivi potrebbe arrivare anche in pianura, sul basso Piemonte, in Emilia e in Veneto. Al Centro prevista pioggia costante su gran parte delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Inizia unada, almeno per quel che riguarda il: ondata di freddo polare eanche in pianura. Insomma, unainvernale in tutto e per tutto. Già da martedì, un nucleo di freddo polare in partenza dal Nord Europa colpirà prima le Alpi e poi il Mediterraneo. Martedì sono previste intense piogge sulle regioni tirreniche, previstasulle Alpi anche acollinari. Mercoledì, l'ingresso del vortice sull'Italia innescherà al Centro-Sud venti meridionali e al Nord Bora e Grecale. Una perturbazione che darà il là a una lunga fase di maltempo. Al Nord, lanei giorni successivi potrebbe arrivare anche in pianura, sul basso Piemonte, in Emilia e in Veneto. Al Centro prevista pioggia costante su gran parte delle ...

3BMeteo : La carta #meteo è già abbastanza emblematica. Da mercoledì inizia una fase prettamente invernale ??… - infoitinterno : Meteo: Arriva la NEVE! Sarà anche COPIOSA a Quote Basse e fino al PIANO. Le Città a rischio [MAPPE] - annadl52 : RT @flash_meteo: Il nucleo d'aria artica atteso per domani sera. Attese nevicate a quote molto basse su parte del Nord, in #Toscana neve a… - ilmeteoit : #Meteo: la #NEVE sta per #TORNARE! In #ARRIVO anche #COPIOSA a #Quote #Basse e pure al #PIANO - Freedomtripita1 : Il freddo vero sta arrivando. Temperature in picchiata e nevicate anche in pianura sono i primi segnali del cambio… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve quote HTTP/1.1 Server Too Busy