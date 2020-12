Napoli-Acerrana | parla Luca | “Grazie a Maradona ho una vita normale”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Aveva pochi mesi quandoscese in campo per lui. Ora ha 36 anni e non nasconde la tristezza per la scomparsa di Diego. Si tratta diQuarto il bimbo per cui nel lontano 1985 il Pibe de Oro scelse di giocare su un campetto immerso nel fango nella città di Acerra. Un amichevole solidale, riuscita grazie a Diego, per raccogliere i soldi che servivano al bimbo, ora 36enne, a sottoporsi ad una serie di delicati interventi chirurgici in Svizzera. Nonostante il no delvolle fortemente giocare la partita amichevole pagando di tasca propria l’assicurazione sanitaria su un campo di provincia messo in cattive condizioni. “Gli sarò grato per sempre – racconta all’AnsaQuarto -. Ora mi sento come se avessi perso il mio ...