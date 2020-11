‘Live – Non è la D’Urso’, atteso faccia a faccia nell’ascensore tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: ecco cosa è successo (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si vedevano dallo scorso mese di settembre, l’ex gieffina Guenda Goria e il suo ormai ex compagno Telemaco Dell’Aquila. Proprio durante l’avventura al Gf Vip 5, la figlia di Maria Teresa Ruta ha rivelato alla mamma di questa loro storia e ha ammesso davanti alle telecamere di amare l’uomo, raccontando qualche piccolo scorcio della loro storia. Una storia presto naufragata una volta terminata l’avventura della Goria al Grande Fratello Vip 5 quando, dopo l’eliminazione, non ha ricevuto dal fidanzato tutto ciò che si sarebbe aspettata. In particolar modo, Telemaco ha accusato Guenda di aver avuto dei comportamenti spiacevoli nei suoi confronti, specie in riferimento al presunto flirt che ci sarebbe stato in Casa tra lei e Massimiliano Morra, per nulla andato giù ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si vedevano dallo scorso mese di settembre, l’ex gieffinae il suo ormai ex compagno. Proprio durante l’avventura al Gf Vip 5, la figlia di Maria Teresa Ruta ha rivelato alla mamma di questa loro storia e ha ammesso davanti alle telecamere di amare l’uomo, raccontando qualche piccolo scorcio della loro storia. Una storia presto naufragata una volta terminata l’avventura dellaal Grande Fratello Vip 5 quando, dopo l’eliminazione, non ha ricevuto dal fidanzato tutto ciò che si sarebbe aspettata. In particolar modo,ha accusatodi aver avuto dei comportamenti spiacevoli nei suoi confronti, specie in riferimento al presunto flirt che ci sarebbe stato in Casa tra lei e Massimiliano Morra, per nulla andato giù ...

fanpage : #CTCF, Gino Strada intervistato da Fabio Fazio: 'Sono stato chiamato dal governo, poi non si sono più fatti sentire… - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - Vellichor__ : Se quando guardate Miley live non piangete/avete la pelle d’oca quelli che hanno problemi siete voi - manuelitosvibez : sempre io che mi presento mezz’ora prima su twitch e Manu non è ancora in live: #twitch -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie