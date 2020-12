Il numero chiuso alle strade dello shopping in centro (Di lunedì 30 novembre 2020) Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico teme che i risultati promettenti raggiunti sul fronte del rallentamento dei contagi, vengano frantumati da un addio alla prudenza durante le festività natalizie. “Mi chiedo: perché se in via del Corso a Roma o nelle strade dello shopping di altre città ci sono troppe persone, non si interviene e non si impone il numero chiuso? Mi pare difficile spiegare che è necessario limitare gli spostamenti tra Regioni se si accetta che, per gli acquisti di Natale, ci siano assembramenti per strada o nei centri commerciali” dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’. Miozzo è preoccupato per il mancato rispetto delle regole: “O si trovano dei meccanismi regolatori, oppure al Cts possiamo dire ciò che vogliamo, ma possiamo fare poco”. I ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico teme che i risultati promettenti raggiunti sul fronte del rntamento dei contagi, vengano frantumati da un addio alla prudenza durante le festività natalizie. “Mi chiedo: perché se in via del Corso a Roma o nelledi altre città ci sono troppe persone, non si interviene e non si impone il? Mi pare difficile spiegare che è necessario limitare gli spostamenti tra Regioni se si accetta che, per gli acquisti di Natale, ci siano assembramenti per strada o nei centri commerciali” dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’. Miozzo è preoccupato per il mancato rispetto delle regole: “O si trovano dei meccanismi regolatori, oppure al Cts possiamo dire ciò che vogliamo, ma possiamo fare poco”. I ...

DomenicoVulca95 : RT @GiovaQuez: Miozzo (CTS) a Il Messaggero: 'Perché se nelle strade dello shopping ci sono troppe persone, non si interviene e non si impo… - GiovaQuez : Miozzo (CTS) a Il Messaggero: 'Perché se nelle strade dello shopping ci sono troppe persone, non si interviene e no… - angiuoniluigi : RT @serpicofra: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO «Natale, Centro a numero chiuso» ?? [LEGGI: - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO «Natale, Centro a numero chiuso» ?? [LEGGI: - Franciscktrue : @foisluca84 @Blunaturale Fa il paio con 'mandare in pensione gli over 60 danneggia i giovani' o ' il reddito di cit… -

Ultime Notizie dalla rete : numero chiuso Natale, Miozzo (Cts): «Numero chiuso in Centro. Stop alla calca da shopping» Il Messaggero Covid, stretta per l’8 dicembre: prove generali per la sicurezza a Natale

Di più: l’idea è quella di tornare in grande stile proprio per Natale al numero chiuso in alcune strade e piazze del I Municipio, già testato a inizio novembre. Il provvedimento seguirà il ...

Tennis, Simone Tartarini: “Lorenzo Musetti ha chiuso un anno indimenticabile, ora sotto con gli Australian Open e il 2021”

Oggi, lunedì 30 novembre, è il compleanno di Simone Tartarini, l’allenatore di Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del tennis italiano, e non solo. Il diciottenne di Carrara, infatti, in pochi m ...

Di più: l’idea è quella di tornare in grande stile proprio per Natale al numero chiuso in alcune strade e piazze del I Municipio, già testato a inizio novembre. Il provvedimento seguirà il ...Oggi, lunedì 30 novembre, è il compleanno di Simone Tartarini, l’allenatore di Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del tennis italiano, e non solo. Il diciottenne di Carrara, infatti, in pochi m ...