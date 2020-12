'Grande Fratello Vip', clicca e segui in diretta la ventiduesima puntata (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ', è arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio varcherà la porta rossa. Anche in questa ventiduesima puntata condotta da Alfonso Signorini con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella Casa del 'Vip ', è arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio varcherà la porta rossa. Anche in questacondotta da Alfonso Signorini con ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - NicoSka22 : Pronti per una nuova scoppiettante puntata di grande fratello VIIIIP? #gfvip - tiniabrazamee : @cansgaze MA IO TI HO DETTO CHE SACRIFICO IL GRANDE FRATELLO -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy