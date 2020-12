Germania, Low verso l’esonero: attesa la decisione ufficiale (Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi si decide il futuro di Joachim Low: l’attuale commissario tecnico della Germania rischia l’esonero. Gli aggiornamenti Oggi si decide il futuro di Joachim Low. L’attuale commissario tecnico della Germania potrebbe essere esonerato dal suo incarico a seguito delle ultime prestazioni deludenti offerte dalla nazionale. Secondo quanto riportato dalla Bild, questo pomeriggio si terrà una riunione tra i vertici della Federcalcio tedesca. La posizione di Low è a serio rischio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi si decide il futuro di Joachim Low: l’attuale commissario tecnico dellarischia. Gli aggiornamenti Oggi si decide il futuro di Joachim Low. L’attuale commissario tecnico dellapotrebbe essere esonerato dal suo incarico a seguito delle ultime prestazioni deludenti offerte dalla nazionale. Secondo quanto riportato dalla Bild, questo pomeriggio si terrà una riunione tra i vertici della Federcalcio tedesca. La posizione di Low è a serio rischio. Leggi su Calcionews24.com

