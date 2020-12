Borussia Mönchengladbach-Inter, Conte in conferenza: “Non dobbiamo complicarci la vita da soli” (Di lunedì 30 novembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Borussia Mönchengladbach-Inter Domani l’Inter sarà impegnata nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020 /2021 contro il Borussia Mönchengladbach di Marco Rose. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Cosa deve fare l’Inter per evitare di sentire troppo la gara come contro il Real? Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla gara contro il Real, ho sentito parlare di dominio dei nostri avversari, ma è stato dimenticato che avevamo subito un rigore in avvio e perso un uomo dopo mezz’ora. Sfido chiunque a ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Antonioinstampa alla vigilia diDomani l’sarà impegnata nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020 /2021 contro ildi Marco Rose. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match instampa. Ecco le sue parole. Cosa deve fare l’per ere di sentire troppo la gara come contro il Real? Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla gara contro il Real, ho sentito parlare di dominio dei nostri avversari, ma è stato dimenticato che avevamo subito un rigore in avvio e perso un uomo dopo mezz’ora. Sfido chiunque a ...

serieAnews_com : Intervenuto in conferenza, prima della sfida contro il Borussia Mönchengladbach , l'allenatore dell'I#nter, Antonio… - sportli26181512 : Inter, Conte: 'Diamo seguito ai risultati. Hakimi in difficolta? Ve l'avevo detto, deve imparare a difendere': Alla… - sportli26181512 : Conte: 'Per restare in vita l'Inter deve fare solo una cosa': La gara di #ChampionsLeague contro il Borussia Mönche… - calciomercatoit : ??#BorussiaInter - #Conte: 'Su #Hakimi vale quanto detto prima. Ci si dimentica che abbiamo affrontato subito partit… - UEFAcom_it : Antonio Conte carica così l'Inter in vista della sfida contro il Borussia Mönchengladbach ??????? Riusciranno i Neraz… -