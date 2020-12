Ascolti Tv, “Vite in Fuga” si aggiudica la serata (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora ottimi risultati per la fiction Rai “Vite In Fuga”, fiction in onda sui canali Rai, si aggiudica gli Ascolti della domenica sera con 4,3 milioni di spettatori e il 18% di share. Su Canale 5 stabile “Live – Non è la D’Urso” che ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 la serie NCIS Los Angeles ha ottenuto 1.314.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.211.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 World War Z ha intrattenuto 1.535.000 spettatori con il 6.2% di share. Bene ancora una volta “Che Tempo che Fa” che conquista 2.846.000 spettatori (10.5%). Su La7, l’altro talk della domenica “Non è L’Arena” di Massimo Giletti 1.432.000 spettatori con il 5.3%. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora ottimi risultati per la fiction RaiIn, fiction in onda sui canali Rai, siglidella domenica sera con 4,3 milioni di spettatori e il 18% di share. Su Canale 5 stabile “Live – Non è la D’Urso” che ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 la serie NCIS Los Angeles ha ottenuto 1.314.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.211.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 World War Z ha intrattenuto 1.535.000 spettatori con il 6.2% di share. Bene ancora una volta “Che Tempo che Fa” che conquista 2.846.000 spettatori (10.5%). Su La7, l’altro talk della domenica “Non è L’Arena” di Massimo Giletti 1.432.000 spettatori con il 5.3%. L'articolo 361magazine.

AndreaAAmato : #Ascoltitv 29 novembre 2020: Anna Valle vince. Fabio Fazio batte ancora Barbara D’Urso. Vite in fuga 18%, Che tempo… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 novembre 2020: Anna Valle vince. Fabio Fazio batte ancora Barbara D’Urso. Vite in fuga 18%, Che tempo… - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Vite in fuga, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa | Dati Auditel 29 novembre 2020… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 29 novembre 2020: Vite in fuga, Live-Non è la D'Urso, Che tempo che fa, World War Z, dati Audit… - infoitcultura : Vite in Fuga con Anna Valle cattura il pubblico, ma crescono gli ascolti del Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti “Vite Milano-Bicocca presenta '6 passi nel verde' Affaritaliani.it