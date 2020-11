Accoltellato in strada: caccia ai killer (Di lunedì 30 novembre 2020) Cristina Bassi Agguato a pochi passi da casa: forse attirato in trappola da due che conosceva Agguato in strada in pieno giorno ieri a Monza. Un uomo italiano di 42 anni è stato ucciso a coltellate ed è morto quasi all'istante, dissanguato. I residenti dei palazzi intorno hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza che stanno indagando e sono a caccia del (o dei) killer. È successo ieri intorno alle 12.45 in via Fiume, nel quartiere periferico di San Rocco. La vittima si chiamava Cristian Sebastiano, abitava insieme ai genitori in un appartamento di un condominio di fronte a dove è stato ucciso. Dai primi riscontri risulta che avesse diversi precedenti penali, anche legati allo spaccio di droga. L'uomo è stato raggiunto da numerose coltellate alla schiena, al torace, alla gola. Sarebbe ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Cristina Bassi Agguato a pochi passi da casa: forse attirato in trappola da due che conosceva Agguato inin pieno giorno ieri a Monza. Un uomo italiano di 42 anni è stato ucciso a coltellate ed è morto quasi all'istante, dissanguato. I residenti dei palazzi intorno hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza che stanno indagando e sono adel (o dei). È successo ieri intorno alle 12.45 in via Fiume, nel quartiere periferico di San Rocco. La vittima si chiamava Cristian Sebastiano, abitava insieme ai genitori in un appartamento di un condominio di fronte a dove è stato ucciso. Dai primi riscontri risulta che avesse diversi precedenti penali, anche legati allo spaccio di droga. L'uomo è stato raggiunto da numerose coltellate alla schiena, al torace, alla gola. Sarebbe ...

