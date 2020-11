Ultime Notizie Roma del 29-11-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020)dailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione l’informazione caprella Luigi in studio la riapertura il 7 gennaio a dicembre ancora didattica a distanza anche nelle zone gialle con riduzione graduale della Dad alle superiori Dal 14 dicembre questo l’orientamento che sta seguendo il governo in preparazione al nuovo dpcm con le misure anti covid si tratta anche sugli spostamenti a Natale e Capodanno Restano i nodi dei rientri dall’estero e la possibilità di passare le feste nelle seconde case il rapporto positivi tamponi scende al 11:07 % covid nel mondo la città americana di San Francisco annuncia da domani coprifuoco è altre restrizioni per l’aumento di casi di covid le attività non essenziali saranno chiuse e le riunioni vietate dalle 4:38 fino al 20dicembre negli Stati Uniti a novembre sono stati superati i 4 milioni di contagio oltre il doppio rispetto a ...