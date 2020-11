«Tu si que vales», il vincitore è il mago Andrea Paris: «Dedico la vittoria a Veronica Franco» (Di domenica 29 novembre 2020) Il mago e illusionista Andrea Paris ha vinto la settima edizione di Tú sí que vales, il talent di Canale 5 che anno dopo anno non perde né pubblico né entusiasmo. Ci sono i quattro giudici – Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, rientrato in studio dopo essere guarito dal Covid – un giudice popolare – Sabrina Ferilli – e i conduttori, Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Squadra che vince, del resto, non si cambia. Andrea Paris era già conociuto grazie al video virale Il Lonfo, la poesia di Fosco Maraini recitata con la figlia. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Il mago e illusionista Andrea Paris ha vinto la settima edizione di Tú sí que vales, il talent di Canale 5 che anno dopo anno non perde né pubblico né entusiasmo. Ci sono i quattro giudici – Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, rientrato in studio dopo essere guarito dal Covid – un giudice popolare – Sabrina Ferilli – e i conduttori, Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Squadra che vince, del resto, non si cambia. Andrea Paris era già conociuto grazie al video virale Il Lonfo, la poesia di Fosco Maraini recitata con la figlia.

