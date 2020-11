StudioSi, dalla BEI il sostegno alla specializzazione dei giovani (Di domenica 29 novembre 2020) StudioSì è il fondo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, cofinanziato dal Fondo Sociale europeo, che sostiene la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria in ambiti coerenti con la Strategia Nazionale di specializzazione Intelligente. StudioSì, gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) attraverso il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo, con una quota di 46,5 milioni di euro, offre agli studenti universitari e laureati residenti nelle otto regioni “target” (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) un prestito personale fino a 50 mila euro, senza interessi o spese e senza alcuna garanzia, per sostenere i costi universitari e le spese di trasporto e living legate al percorso di studi in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) StudioSì è il fondo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, cofinanziato dal Fondo Sociale europeo, che sostiene la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria in ambiti coerenti con la Strategia Nazionale diIntelligente. StudioSì, gestitoBanca Europea per gli Investimenti (BEI) attraverso il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo, con una quota di 46,5 milioni di euro, offre agli studenti universitari e laureati residenti nelle otto regioni “target” (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) un prestito personale fino a 50 mila euro, senza interessi o spese e senza alcuna garanzia, per sostenere i costi universitari e le spese di trasporto e living legate al percorso di studi in ...

