I vigili del fuoco, dopo la segnalazione del cittadino, hanno valutato la situazione di rischio e, insieme al comando della polizia municipale, spiega una nota, è stata decisa la chiusura del tratto per tutelare l'incolumità pubblica. L'intervento di messa in sicurezza è fissato per domani, lunedì 30 novembre

I Vigili del Fuoco assieme al Comando di Polizia Municipale hanno deciso la chiusura della strada per tutelare l’incolumità pubblica. Intervento di messa in sicurezza fissato per la giornata di lunedì ...

Scandicci: alberi a rischio, chiuso tratto di via dell’Arrigo

