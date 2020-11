Renato Zero a Domenica In – “Quella volta che in piazza…” (Di domenica 29 novembre 2020) Renato Zero ha concesso una lunga intervista a Domenica In, ospite dell’amica Mara Venier. I social si sono infuriati per via di alcuni gesti che i due hanno fatto durante l’incontro televisivo, ma molti appassionati sono rimasti affascinati da un racconto del cantautore. Renato Zero infatti si è lasciato andare ad alcuni aneddoti e ha rivelato che cosa è successo tempo fa, quando ad un concerto in piazza ha preferito non cantare ma fare altro. Ecco le sue dichiarazioni. Renato Zero racconta un aneddoto divertente a Domenica In Renato Zero ha concesso una lunghissima intervista all’amica Mara Venier. I due si conoscono da tantissimi anni e si sono raccontati tra ricordi del passato e progetti futuri. I successi per il ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020)ha concesso una lunga intervista aIn, ospite dell’amica Mara Venier. I social si sono infuriati per via di alcuni gesti che i due hanno fatto durante l’incontro televisivo, ma molti appassionati sono rimasti affascinati da un racconto del cantautore.infatti si è lasciato andare ad alcuni aneddoti e ha rivelato che cosa è successo tempo fa, quando ad un concerto in piazza ha preferito non cantare ma fare altro. Ecco le sue dichiarazioni.racconta un aneddoto divertente aInha concesso una lunghissima intervista all’amica Mara Venier. I due si conoscono da tantissimi anni e si sono raccontati tra ricordi del passato e progetti futuri. I successi per il ...

fanpage : “Ho portato sul palco la mia solitudine, chi l’ha sentita ha trovato casa” #DomenicaIn #RenatoZero - Nunu53557791 : Oggi è stato ospite a domenica in Renato zero e Mara ha citato la frase che secondo lei è tra le più belle:ti dar… - GPiziarte : La gaffe di Renato Zero: ricorda gli esordi e nomina Tortoreto a ”Domenica In”, ma la colloca nelle Marche - - Elena7741072863 : @IlPaoloGiordano @renatozer0 È una star, un mito in tutti i sensi. Viva Renato Zero ???? - doweknowhoweare : RT @dxnshxrmx: tw// i 5sos sono dei copioni sinceramente mi sono stufata che i 5sos debbano copiare altri artisti. oggi a 'domenica in' c'… -