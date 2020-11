Quelli che il calcio, gli ospiti del 29 novembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) Il 29 novembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la quarta puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella quarta puntata, immancabile il ricordo di Diego Armando Maradona, con Giorgio Terruzzi, Demetrio Albertini e Pasquale Bruno. Tra gli ospiti i comici tifosi Michela Giraud e Neri Marcoré, ed il maestro italiano della racchetta Adriano Panatta. Prima volta in studio, invece, per Maccio Capatonda, che presenta la sua opera letteraria intitolata Libro. Spazio poi al quiz ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Il 29, alle 14:00 su Raidue, va in onda la quarta puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella quarta puntata, immancabile il ricordo di Diego Armando Maradona, con Giorgio Terruzzi, Demetrio Albertini e Pasquale Bruno. Tra glii comici tifosi Michela Giraud e Neri Marcoré, ed il maestro italiano della racchetta Adriano Panatta. Prima volta in studio, invece, per Maccio Capatonda, che presenta la sua opera letteraria intitolata Libro. Spazio poi al quiz ...

