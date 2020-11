Nazionale femminile, le convocate della ct Bertolini per il match con la Danimarca (Di domenica 29 novembre 2020) La ct Bertolini ha reso noto l'elenco delle giocatrici convocate in vista del match di qualificazione ad EURO 2022 contro la Danimarca. Leggi su 90min (Di domenica 29 novembre 2020) La ctha reso noto l'elenco delle giocatriciin vista deldi qualificazione ad EURO 2022 contro la

bira68 : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… - NiccoTuri24 : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… - BlondinJacques : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… - Damar47 : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… - BorgheseTomas : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… -