Messi omaggia ancora Maradona: «Hasta siempre, Diego» – FOTO

Lionel Messi continua con il suo personale tributo a Diego Armando Maradona. Il numero 10 del Barcellona è andato in gol oggi contro l'Osasuna sfoggiando la maglia del Pibe de Oro ai tempi del Newell's Old Boys. Dopo la gara, Messi ha pensato anche di trasferire sui social la sua personale celebrazione di Maradona.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Leo Messi (@leoMessi)

