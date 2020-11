LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike sul ring! “Voglio fare male, è la volontà di Dio!” (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è Mike Tyson? – Chi è Roy Jones Jr. 5.22 Ora una esibizione musicale del cantante Sain JHN. Ovviamente tutto calcolato per accrescere un’attesa spasmodica… 5.20 Mike Tyson: “In 15 anni sono cambiate molte cose, adesso ho più determinazione nel fare ciò che devo. Non pensavo che sarebbe successo, invece sono qui. Ho deciso che volevo tornare e, quando mi metto in testa una cosa, poi riesco a farla. Voglio spingermi oltre i miei limiti. Tutte le cose che mi fanno paura, le voglio fare. Certo che ho paura, ma io mi sento a mio agio quando non mi sento a mio agio. ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è? – Chi è RoyJr. 5.22 Ora una esibizione musicale del cantante Sain JHN. Ovviamente tutto calcolato per accrescere un’attesa spasmodica… 5.20: “In 15 anni sono cambiate molte cose, adesso ho più determinazione nelciò che devo. Non pensavo che sarebbe successo, invece sono qui. Ho deciso che volevo tornare e, quando mi metto in testa una cosa, poi riesco a farla. Voglio spingermi oltre i miei limiti. Tutte le cose che mi fanno paura, le voglio. Certo che ho paura, ma io mi sento a mio agio quando non mi sento a mio agio. ...

zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: si comincia! Iron Mike torna sul ring dopo 15 anni! - #Tyson-Roy #Jones… - OA_Sport : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: si comincia! Iron Mike torna sul ring dopo 15 anni! - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: in corso i sottoclou poi toccherà ad Iron Mike - #Tyson-Roy #Jones… - salpaladino : @mike_fusco Prossima live la facciamo con una bottiglia a testa ?? - tolstojoleen : certo che io me lo meritavo di andare a Magic Mike Live con Sebastian -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mike LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: ultimo match del sottoclou, poi toccherà ad Iron Mike! OA Sport LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: in corso i sottoclou, poi toccherà ad Iron Mike

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...

Diretta Tyson vs Jones jr/ Streaming video tv: il risultato del ritorno di Iron Mike

Diretta Tyson vs Jones jr streaming video tv: il ritorno di Iron Mike contro un altro veterano del ring nella grande notte di boxe da Los Angeles.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...Diretta Tyson vs Jones jr streaming video tv: il ritorno di Iron Mike contro un altro veterano del ring nella grande notte di boxe da Los Angeles.