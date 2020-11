LIVE F1, GP Bahrain 2020 in DIRETTA: bandiera rossa per l’incidente di Grosjean! Francese illeso per miracolo (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Allo start Hamilton aveva tenuto la prima posizione davanti a Verstappen, Perez, Albon e Ricciardo, mentre Bottas è partito male scivolando in sesta piazza. 10° Leclerc, solo 15° Vettel. Gara chiaramente interrotta con la bandiera rossa nel corso del primo giro. Grosjean zoppica, ma per fortuna non è nulla di grave. La Haas di Grosjean è andata a sbattere violentemente contro le barriere dopo un contatto. Per fortuna il pilota Francese è uscito dalla macchina senza conseguenze… PARTITI!!!! INCIDENTE TERRIBILE ALLO START!!! 15.09 In corso di svolgimento il giro di formazione a Sakhir. Svelata finalmente la scelta delle gomme: partono tutti con gomma media ad eccezione di Leclerc, Grosjean, Latifi (su hard) e Sainz (su soft). 15.08 Si corre sulla distanza di 57 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAllo start Hamilton aveva tenuto la prima posizione davanti a Verstappen, Perez, Albon e Ricciardo, mentre Bottas è partito male scivolando in sesta piazza. 10° Leclerc, solo 15° Vettel. Gara chiaramente interrotta con lanel corso del primo giro. Grosjean zoppica, ma per fortuna non è nulla di grave. La Haas di Grosjean è andata a sbattere violentemente contro le barriere dopo un contatto. Per fortuna il pilotaè uscito dalla macchina senza conseguenze… PARTITI!!!! INCIDENTE TERRIBILE ALLO START!!! 15.09 In corso di svolgimento il giro di formazione a Sakhir. Svelata finalmente la scelta delle gomme: partono tutti con gomma media ad eccezione di Leclerc, Grosjean, Latifi (su hard) e Sainz (su soft). 15.08 Si corre sulla distanza di 57 ...

