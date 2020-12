Lazio, Immobile stacca Signori e punta Piola: la statistica (Di domenica 29 novembre 2020) Ciro Immobile punta Silvio Piola: l’attaccante della Lazio, in gol anche contro l’Udinese, stacca Beppe Signori in classifica Ciro Immobile stacca Beppe Signori. Con il gol contro l’Udinese, l’attaccante napoletano si porta a quota 108 reti realizzate nella classifica dei bomber all time della storia biancoceleste. La stella polare da seguire è quella di Silvio Piola, in vetta a 143 reti realizzate. Il centravanti di Simone Inzaghi ha un altro obiettivo, dopo aver eguagliato Higuain nella scorsa stagione, con 36 gol in un campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) CiroSilvio: l’attaccante della, in gol anche contro l’Udinese,Beppein classifica CiroBeppe. Con il gol contro l’Udinese, l’attaccante napoletano si porta a quota 108 reti realizzate nella classifica dei bomber all time della storia biancoceleste. La stella polare da seguire è quella di Silvio, in vetta a 143 reti realizzate. Il centravanti di Simone Inzaghi ha un altro obiettivo, dopo aver eguagliato Higuain nella scorsa stagione, con 36 gol in un campionato. Leggi su Calcionews24.com

