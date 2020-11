La figlia scomparsa di Al Bano e Romina Power avrebbe compiuto gli anni (Di domenica 29 novembre 2020) Ylenia Carrisi: la mamma Romina Power ha voluto ricordare la figlia, nel giorno del suo compleanno, con un tenero messaggio su Instagram. Ylenia Carrisi e i suoi 50 anni, Romina: “Il nostro amore non finirà” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 29 novembre 2020) Ylenia Carrisi: la mammaha voluto ricordare la, nel giorno del suo compleanno, con un tenero messaggio su Instagram. Ylenia Carrisi e i suoi 50: “Il nostro amore non finirà” su Notizie.it.

JennieJ29905229 : #TheVoiceSenior ma quella è la figlia scomparsa di Albano? - KiaraFarigu : Yara Gambirasio, a dieci anni dalla scomparsa. I genitori: “Ricordate nostra figlia” - maxper63 : Oh gente non riesco a farmi una ragione che #daria non sia più tra noi... mi aspetto che spunti un suo tweet o un s… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Morta #DariaNicolodi, attrice di #ProfondoRosso. A dare la notizia della scomparsa il maestro #DarioArgento, che con lei a… - momentosera : Morta #DariaNicolodi, attrice di #ProfondoRosso. A dare la notizia della scomparsa il maestro #DarioArgento, che co… -