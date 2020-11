Impresa Udinese con Arslan, Pussetto e Forestieri. Lazio in giornata no (1-3) (Di domenica 29 novembre 2020) Impresa Udinese all’Olimpico contro una Lazio in giornata negativa. Anche per merito dei friulani che hanno interpretato la gara nel migliore dei modi con un primo tempo perfetto. Arslan ha aperto le danze al 18’ con un diagonale imprendibile anche per una leggera deviazione di Acerbi. Dopo una traversa di Samir al 23’, in pieno recupero il raddoppio di Pussetto a seguito di una bellissima trama con De Paul. La Lazio si è un po’ svegliata nella ripresa, Inzaghi ha provveduto a diversi cambi (bocciato anche un deludente Luis Alberto), ma Musso è stato sempre attento. Al 26’ tris di Forestieri, al 30’ Immobile ha accorciato su rigore, troppo tardi per la rimonta di una Lazio in giornata no. L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020)all’Olimpico contro unainnegativa. Anche per merito dei friulani che hanno interpretato la gara nel migliore dei modi con un primo tempo perfetto.ha aperto le danze al 18’ con un diagonale imprendibile anche per una leggera deviazione di Acerbi. Dopo una traversa di Samir al 23’, in pieno recupero il raddoppio dia seguito di una bellissima trama con De Paul. Lasi è un po’ svegliata nella ripresa, Inzaghi ha provveduto a diversi cambi (bocciato anche un deludente Luis Alberto), ma Musso è stato sempre attento. Al 26’ tris di, al 30’ Immobile ha accorciato su rigore, troppo tardi per la rimonta di unainno. L'articolo proviene da ...

